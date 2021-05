Veröffentlicht am 18. Mai 2021 von wwa

ALSDORF – Sachbeschädigungen in der katholischen Kirche in Alsdorf

Sonntag, 16. Mai 2021, zwischen 11.30 bis 18:30 Uhr wurden in der katholischen Kirche in Alsdorf diverse Sachbeschädigungen begangen. Unbekannte beschädigten im Kircheninnenraum Orgelpfeifen, die Sprechanlage, Kerzen und entleerten den Desinfektionsbehälter. Die Kirche war am Sonntag nach dem Gottesdienst von 11.30 bis 18.30 Uhr für Besucher geöffnet. Hinweise auf den Täter bitte an die Polizei Betzdorf unter 02741-9260. Quelle: Polizei