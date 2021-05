Veröffentlicht am 17. Mai 2021 von wwa

GRÜNEBACH – Kradfahrer bei Unfall in Grünebach verletzt

Sonntagabend, 16. Mai 2021, gegen 21:10 Uhr befuhr ein 17jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades die Hauptstraße in der Ortslage Grünebach in Richtung Herdorf. Im Verlauf der Strecke verlor er auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Krad und stürzte. Dabei zog er sich Verletzungen zu; er musste mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Am Zweirad entstand Sachschaden. Quelle: Polizei