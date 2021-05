Veröffentlicht am 17. Mai 2021 von wwa

STEINEBACH – Seniorin prallt mit Pkw in Steinebach gegen Hauswand

Sonntagmittag, 16. Mai 2021, gegen 14.00 Uhr befuhr eine 74jährige Fahrzeugführerin die Schwedengrabenstraße im Ortsbereich Steinebach an der Sieg. Dort wollte sie vor einem Anwesen parken. Bei diesem Parkvorgang verwechselte sie die Pedalstruktur; gab Gas, anstatt zu bremsen.

Infolgedessen prallte sie mit ihrem Pkw gegen die Hauswand; die Airbags lösten aus und verletzten die Frau leicht. Sie wurde zur Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug sowie an der Hauswand entstand Sachschaden. Quelle: Polizei