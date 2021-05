Veröffentlicht am 17. Mai 2021 von wwa

ST KATHARINEN – Betäubungsmittel bei Heranwachsenden gefunden

Bei Personenkontrollen der Linzer Polizei wurden bei zwei Heranwachsenden Drogen gefunden. Zunächst kontrollierten die Beamten am Samstagabend, 15. Mai 2021, einen Pkw in der Hochstraße in St. Katharinen. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs fanden die Beamten Cannabisprodukte in der Mittelkonsole des Fahrzeugs. Der 19jährige Fahrzeugführer aus St. Katharinen gab zu, dass die Produkte ihm gehören würden. Weitere Angaben zur Herkunft machte er nicht. Das BTM wurde sichergestellt.

Am Sonntagabend, 15. Mai 2021, erwischten Beamte der Linzer Polizei noch einen 20jährigen Mann aus Linz, der am Bahnhofsvorplatz einen Joint rauchte. Sie stellten den Joint sicher. Quelle: Polizei