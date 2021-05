Veröffentlicht am 17. Mai 2021 von wwa

FREUSBURG – Freusburg von Corona arg gebeutelt

Im Rahmen seiner Gespräche in der Verbandsgemeinde Kirchen besuchte CDU-Bürgermeister-Kandidat Michael Conrad die Jugendherberge Freusburg. Dort wurde er von „Herbergsvater“ Jürgen Hof empfangen, der sich freute, einen Gast begrüßen zu dürfen.

Durch die Corona-Pandemie ist die Freusburg nämlich arg gebeutelt und wegen fehlender Besucher ist auch die finanzielle Situation in Schieflage. Allerdings – so Jürgen Hof – hoffe er durch einen Versicherungsvertrag und Landeshilfen die Krise zu überstehen. Dabei müsse allerdings einige Kompetenz-Wirrwarr überwunden werden. Die Freusburg liegt zwar auf rheinland-pfälzischem Gebiet, gehört aber zum Jugendherbergs-Verband Westfalen-Lippe.

Jürgen Hof erzählte dem Gast, dass er als Leiter der Jugendherberge seinen Traumberuf gefunden habe. Als gebürtiger Betzdorfer sei er auch froh, dass er seine Aufgabe in der Heimat ausführen könne. Um die Freusburg noch attraktiver zu machen, habe er bereits Zukunftspläne entwickelt. U. a. wolle er gerne mit dem Falkner Marco Wahl vom Tierpark Niederfischbach zusammenarbeiten. Da auf der Freusburg auch zwei Turmfalken-Pärchen brüten, wäre das eine schöne Ergänzung. Die weiteren Investitionspläne lägen vorerst auf Eis, könnten aber nach Ende der Pandemie hoffentlich umgesetzt werden. Natürlich wolle er – so Hof- auch gerne mit der Verwaltung in Kirchen und vor allem dem Touristiker kooperieren.

Michael Conrad zeigte sich begeistert vom Ambiente der Freusburg und dem großen Engagement ihres „Burgherrn“. Er sagte für den Fall seiner Wahl als Bürgermeister zu, die Jugendherberge zu unterstützen und – soweit das möglich sei – an ihrer Weiterentwicklung mitzuarbeiten. Schmunzelnd schloss er: „Vielleicht verhelfen die Bürger der VG Kirchen mir ja zu meinem Traumberuf.“