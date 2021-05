Veröffentlicht am 16. Mai 2021 von wwa

BETZDORF – Sachbeschädigung an Pkw – Missbrauch von Nothilfemitteln

Von unbekannten Tätern wurde am Samstagnachmittag, 15. Mai 2021, gegen 17.00 Uhr, in Betzdorf, in der Wilhelmstraße ein in der Tiefgarage des Elektrofachbetriebes Expert-Klein installierter Feuerlöscher völlig entleert, sodass mehrere Fahrzeuge sowie die gesamte Parkebene vernebelt wurden. Es entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Die Polizei Betzdorf sucht Zeugen der Tat und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 02741/926-0 zu melden. Quelle: Polizei