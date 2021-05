Veröffentlicht am 14. Mai 2021 von wwa

BENDORF – 28jähriger Pkw-Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss unterwegs – Fund von Betäubungsmitteln

Mittwochabend, 12. Mai 2021, um 20:55 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Bendorf in der Hüttenstraße in Bendorf-Mülhofen einen 28jährigen Pkw-Fahrer. Bei ihm wurden drogentypische Beweisanzeichen festgestellt. Ein vor Ort freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf die Einnahme von Betäubungsmitteln, sodass ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Weiterhin wurde im Rahmen der Personendurchsuchung eine geringe Menge an Betäubungsmitteln gefunden, die er in seiner Unterhose versteckt hatte. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt und gegen ihn die entsprechenden Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet sowie die Weiterfahrt untersagt. Quelle: Polizei