Veröffentlicht am 14. Mai 2021 von wwa

HORNBACH – Verkehrsunfall in Trunkenheit

Ein 23jähriger Pkw-Fahrer geriet am Donnerstagmorgen, 13. Mai 2021, gegen 05:15 Uhr beim Befahren der Hauptstraße in Richtung Bitscher Straße aufgrund Alkoholeinwirkung auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Pkw kollidiert. Nach dem Anstoß wurde der Wagen quer über die Fahrbahn nach rechts gegen eine Hauswand geschleudert, von wo aus er anschließend noch gegen eine Straßenlaterne prallte. Der Fahrer verletzte sich bei der Aktion und wurde nach der notärztlichen Erstversorgung ins Klinikum gebracht. Ihm wurde aufgrund seiner Alkoholisierung, ein Atemalkoholtest ergab 1,07%o, eine Blutprobe entnommen, der Führerschein zum Zwecke der Einziehung sichergestellt. Ihn erwartet außerdem ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Trunkenheit. Die Polizei verzeichnete folgende Schäden: Pkw Verursacher: 3.000 Euro; geparkter Pkw: 3.000 Euro; Hauswand: 2.000 Euro; Straßenlaterne: 500 Euro (pizw) Quelle und Foto: Polizei