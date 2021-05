Veröffentlicht am 15. Mai 2021 von wwa

GIELEROTH – Freunde der Kinderkrebshilfe Gieleroth unterstützt auch im Jahr 2020 Familien und Institutionen

Auf Grund der aktuellen Corona Pandemie fand im Jahr 2020 keine öffentliche Scheckübergabe statt. Dennoch konnte man, so erklärte die erste Vorsitzende der Kinderkrebshilfe Jutta Fischer, durch die Spendenbereitschaft vieler Firmen und Privatpersonen die stattliche Spendensumme von 303.477,44 Euro zur Verteilung bringen. Die Spendenbeträge wurden wie folgt an die geförderten Institutionen überwiesen.

Für die Familien wurden 198.477,44 Euro an die Familienhilfe übergeben. Die Kinderklinik erhält 35.000 Euro und das neue Palliativzentrum Siegen 12.500 Euro. Die Kinderklinik möchte das Geld für Geräte zur Durchführung der Pilocarpin-Iontophoresen (Schweißteste) nutzen. Durch die Spendenunterstützung die Hämatologische-Onkologische Ambulanz in Siegen erhalten bleiben. Dies ist für die betroffenen Familien eine erhebliche Erleichterung, da sie wohnortnah betreut werden können. Das neugegründete Kinderpalliativteam Siegenwird die Unterstützung zur Weiterbildung für Schwestern und Pflegekräfte zu nutzen.

Der Elternverein Gießen erhält 35.000 Euro. Der Verein für leukämie- und krebskranke Kinder in ein psychosoziales Projekt stecken. SAPV Gießen bekommt eine Spendensumme von 12.500 Euro. Das Kinderpalliativteam in Gießen möchte das Geld einsetzen, um die Psychosoziale Versorgung von schwer belasteten Familien zu verbessern. Das Elternhaus St. Augustin erhält 5.000 Euro und möchte den Wohnbereich neu gestalten und neues Spielzeug anschaffen. Die verbleibenden 5.000 Euro gehen an das Pumuckelhaus Hattert. (rewa) Foto: Renate Wachow