NEUWIED – VHS Neuwied erneut für hohe Qualität zertifiziert – Moderne Weiterbildungs- und Dienstleistungseinrichtung

Die VHS Neuwied hat sich erneut dem Qualitätsmanagementprozess „Lernerorientierte Qualitätstestierung in der Weiterbildung“ (LQW) gestellt und diesen erfolgreich gemeistert. LQW ist eines der anerkanntesten Testierungsverfahren in der Weiterbildung. Es umfasst die Prüfung der Testierungsstelle mittels elf Qualitätsbereichen, die jeweils den Lernenden und die Definition des gelungen Lernens in den Mittelpunkt stellen.

„Die Auseinandersetzung mit der Frage des gelungenen Lernens bewirkt eine Zunahme der pädagogischen Professionalität und verbessert die Lernerfolge der Teilnehmenden“, betont Meike Pfeiffer, die die pädagogische Leitung der VHS innehat. Jutta Günther, Leiterin und Qualitätsmanagementbeauftragte der VHS, erklärt: „Wir nutzen das LQW-System, um neben der Außendarstellung der Qualität unsere gesamten Arbeitsbereiche systematisch zu verbessern und um unsere Einrichtung sicher steuern zu können. Damit steigern wir auch die Kundenzufriedenheit.“ Diese Grundlagen hatte die Volkshochschule Neuwied schon vor sechzehn Jahren erkannt und damals erstmals an der Qualitätstestierung nach LQW teilgenommen.

Bürgermeister Peter Jung, zuständiger Dezernent, freut sich über den Erfolg und lobt das motivierte und qualifizierte Team, „das bereits von einem hohen Niveau in das Verfahren startete und sich mit der VHS erneut als lernende und lernerorientierte Bildungseinrichtung präsentiert“. Im Rahmen des Abschlussworkshops, der Bestandteil des Zertifizierungsprozesses, ist, hat die Einrichtung weitere strategische Entwicklungsziele für die nächsten vier Jahre festgelegt. „Es gilt, die Volkshochschule stetig zu einer modernen Weiterbildungs- und Dienstleistungseinrichtung zu entwickeln, die dank professionellen Marketings bedarfsorientierte Angebote erarbeitet und die Digitalisierung ausbaut. Die VHS Neuwied ist so für alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neuwied und der Umgebung da – vor Ort und digital“, betont Bürgermeister Jung.

Foto: Bürgermeister Peter Jung, VHS-Leiterin Jutta Günther und Meike Pfeiffer, die pädagogische Leiterin der VHS, sind stolz auf die erneute Zertifizierung.