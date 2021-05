Veröffentlicht am 14. Mai 2021 von wwa

WISSEN – Nachruf Horst Zeiler – SPD Wisserland

Der SPD Ortsverein Wisserland trauert um Horst Zeiler. Er hat einen bleibenden Eindruck als aufrechter Sozialdemokrat hinterlassen. Zeiler stammt aus dem Dillgebiet in Mittelhessen und absolvierte zunächst eine Forstlehre in Crottorf. Von 1954 bis 1956 besuchte er die Bergschule in Siegen. Seine erste Stelle als Steiger trat Horst Zeiler noch im Jahr des erfolgreichen Abschlusses auf der Grube Anxbach bei Neustadt/Wied an. Auch heiratete er 1956 seine Christel. Das Ehepaar lebte seither in Niederhövels.

Bis 1965 war Horst auf der Grube Georg in Willroth tätig. Nach dem Ende des Siegerländer Bergbaus wechselte er als Ingenieur zur Baufirma Robert Schmidt in Müschenbach/Westerwald. 1973 trat er in die SPD ein. Bis zu seinem verdienten Ruhestand war er noch bei den Verbandsgemeindewerken Altenkirchen beschäftigt. Im Mai 1998 war es eine besondere Freude und Ehre für Horst Zeiler, auch in der Eigenschaft als 1. Beigeordneter seiner Heimatgemeinde an der Eröffnung des Grubendenkmals in Niederhövels teilnehmen zu dürfen. Überhaupt hat er sich Zeit seines Lebens mit dem Thema Bergbau befasst und stand historischen interessierten Mitmenschen stets mit sachkundiger Auskunft zur Verfügung.

Als sein wohl größtes Hobby kann die Bienenzucht verstanden werden. Weiterhin engagierte er sich vorbildlich in der Kommunalpolitik und den örtlichen Vereinen. Gestorben ist Horst am 4. Mai 2021 im Alter von 90 Jahren. Die Wissener Sozialdemokraten werden ihm ein dankbares Andenken bewahren. (bt) Fotos: Bernhard Theis

Foto: Horst Zeiler nach dem Besuch der Bergschule Siegen 1956 als Steiger auf der Grube Anxbach an der Wied.