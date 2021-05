Veröffentlicht am 16. Mai 2021 von wwa

KIRCHEN – CDU Kirchen will Klimaschutz mit den Menschen umsetzen

Die CDU in der Verbandsgemeinde Kirchen ist für die Umsetzung von Klimaschutz-Zielen, hält aber an ihrer Aussage fest, dass dies gemeinsam mit den Menschen und mit Sinn und Verstand angegangen werden muss. Dies teilte CDU-Vorsitzender Christian Ruf nach einer Videokonferenz mit. Vor allem könne es nicht sinnvoll sein, das zu zerstören, was man eigentlich erhalten wolle, nämlich die Natur. Deshalb sehe man die Pläne der SPD-geführten Landesregierung weiterhin sehr kritisch, verstärkt landesweit Windkraftanlagen auch in bisher geschützten Gebieten bauen zu wollen.

CDU-Bürgermeister-Kandidat Michael Conrad bekräftigte seine Aussage, dass „Klimaschutz mit Augenmaß“ betrieben werden solle. Dazu müsse man die Bevölkerung, die Wirtschaft und die Grundeigentümer und Waldbesitzer mit einbinden. Wichtig sei es, mit Fachleuten Konzepte zu entwickeln, die einer Verbandsgemeinde angemessen seien. Nach wie vor – so Conrad – sei er der Meinung, dass Energieeinsparung ein wichtiges Mittel zum Klimaschutz sei.

Verschiedene Mitglieder nahmen in der Videokonferenz auch Stellung zu den Aussagen der Grünen, die der CDU unterstellten, wirklichen Klimaschutz nicht zu wollen. Dies entspreche nicht der Wirklichkeit. Allerdings unterscheide man sich sicher von den Grünen, die offenbar „ohne Rücksicht auf Verluste“ und gegen den Willen vieler Menschen durch Naturzerstörung mit Windrädern glaubten, die Welt retten zu können.

Das langjährige Mitglied im Verbandsgemeinderat, Matthias Otterbach wies darauf hin, dass dieses Gremium mit Zustimmung der Grünen in den vergangenen Jahren hohe Summen für Gutachten ausgegeben habe. Diese belegten die negativen Auswirkungen von Windkraftanlagen auf die Natur unserer Heimat, vor allem auch auf die Wasserschutzzonen im Giebelwald und Höhwald. Die CDU ignoriere solche Erkenntnisse nicht und gehe abwägend, aber ohne Vorbehalte in die Überlegungen zum Klimaschutz.

Wichtig sei es derzeit vor allem, die heimischen Wälder wieder aufzubauen und dabei zukunftsfähig umzugestalten. Dabei müssten die Eigentümer Unterstützung finden. Ausdrücklich begrüßt und unterstützt die CDU die Initiative von Landesforsten Rheinland-Pfalz, die zurzeit verstärkt für den Wald und seine wichtigen Funktionen werben.