Veröffentlicht am 15. Mai 2021 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Kreisausschuss tagt erneut online

Am Montag, 17. Mai, findet die 19. Sitzung des Kreisausschusses in der laufenden Wahlperiode des Kreistages statt. Die Sitzung wird pandemiebedingt erneut als Videokonferenz durchgeführt. Beginn ist um 16.30 Uhr. Die Tagesordnungspunkte im öffentlichen Teil der Sitzung sind Auftragsvergaben zum Aufbau der passiven Dateninfrastruktur an der August-Sander-Realschule plus in Altenkirchen und für die Fassadengestaltung an der Integrierten Gesamtschule (IGS) Betzdorf-Kirchen, Standort Kirchen. Außerdem gibt es Nachtragsvereinbarungen zur Übernahme der Schulträgerschaft der Westerwaldschule Gebhardshain und zur Abrechnung der Bewirtschaftungskosten der Maximilian-Kolbe-Schule Scheuerfeld. Schließlich steht die Schulsozialarbeit an den Berufsbildenden Schulen Wissen und Betzdorf-Kirchen auf der Agenda. Im nichtöffentlichen Teil geht es um einen Darlehnsvertrag mit der Neuen Arbeit e. V. und um Personalangelegenheiten. Wer Interesse hat, kann den öffentlichen Teil der Sitzung im Live-Stream über den Youtube-Kanal der Kreisverwaltung verfolgen. Ein Link hierzu findet sich am Veranstaltungstag auf der Webseite des Kreises (www.kreis-ak.de).