Veröffentlicht am 13. Mai 2021 von wwa

ALSDORF – SCHUTZBACH – Verkehrsunfall auf der L 280 zwischen Alsdorf und Schutzbach – eine Person verletzt

Ein 27jähriger Mann befuhr Mittwochmittag, 12. Mai 2021, gegen 12.20 Uhr mit seinem hoch motorisierten Fahrzeug die L 280 zwischen Alsdorf und Schutzbach. Ausgangs einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß frontal in die Böschung. Am Pkw entstand Totalschaden, der Fahrer wurde verletzt. Die Unfallursache dürfte, so die Polizei, nicht angepasste Geschwindigkeit gewesen sein. Quelle: Polizei