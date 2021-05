Veröffentlicht am 13. Mai 2021 von wwa

VERBANDSGEMEINDE – ALTENKIRCHEN-FLAMMERSFELD – Gut gerüstet für den Notfall – Der neue Notfallordner ist ab sofort verfügbar

Hoffentlich tritt er nie ein: der Ernstfall. Mit einem Notfallordner sorgen Sie jedoch vor!

Um für den „Fall der Fälle“ gerüstet zu sein, wurde der „Notfallordner“ vom Seniorenbeirat der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld in Neuauflage zusammengestellt. Im Rahmen einer corona-konformen Vorstellung dieses Notfallordners im Rathaus Altenkirchen informierten die beiden Ausschussmitglieder Karl-Heinz Pfeiffer und Bernd Hafemeister über die Neuauflage. Der Ordner ist den aktuellen Gegebenheiten angepasst und wird zum Selbstkostenpreis abgegeben, nicht nur an Senioren, sondern auch an jüngere Interessierte. Der Ordner soll nicht nur den direkten Betroffenen helfen, sondern auch deren Angehörigen, damit sie bei einem Trauer- oder Pflegefall den Überblick über die vielen organisatorischen Dinge behalten. Er beinhaltet eine strukturierte Übersicht aller wichtigen Themen und Notfall-Kontakte aus der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld. Dazu kommen Hilfestellungen und Tipps zum Ausfüllen sowie Vordrucke, Formulare und Checklisten.

Zusätzlich ist ein Notfallausweis enthalten. Dieser kommt ins Portemonnaie und weist darauf hin, dass etwa eine Vorsorgevollmacht und eine Patientenverfügung zu Hause hinterlegt sind.

Bürgermeister Jüngerich bedankte sich bei allen Beteiligten: „Vorsorge gibt Sicherheit! Unserem Seniorenbeirat einen herzlichen Dank für dessen großartiges Engagement und die Erarbeitung dieses Ordners. Dies ist nicht selbstverständlich, und ich freue mich sehr über die professionelle Umsetzung.“ Jüngerich betonte, dass es wichtig sei, gerade in einem Notfall die wesentlichen Dinge geregelt zu haben.

Gegen eine Schutzgebühr von 10 Euro ist der Ordner bei der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld erhältlich. Fragen zum Notfallordner beantworten gerne die Mitglieder des Seniorenbeirats. Die Kontaktdaten des Seniorenbeirats sind auf der Webseite www.altenkirchen-flammersfeld.seniorenvertretung.net zu finden.

Foto: (v.l.): Hildegard Kullmann, Vorsitzender Karl-Heinz Pfeiffer, Stellvertreter Bernd Hafemeister, Karin Paul, Manfred Pick (Verbandsgemeindeverwaltung), Hans-Gerd Sanner, Ingrid Lass, Bürgermeister Fred Jüngerich