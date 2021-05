CORONA – LANDKREIS NEUWIED – 30 neue Corona-Infektionen im Landkreis Neuwied – Inzidenzwert sinkt auf 89,2

Veröffentlicht am 13. Mai 2021 von wwa

CORONA – LANDKREIS NEUWIED – 30 neue Corona-Infektionen im Landkreis Neuwied – Der RKI-Inzidenzwert sinkt auf 89,2 und liegt damit den zweiten Werktag in Folge unter 100.

Rund 35.240 Erst- und 19.120 Zweitimpfungen wurden seit Inbetriebnahme des Impfzentrums durchgeführt. Neben den Impfungen im IZ in Oberhonnefeld selbst sind in der kommenden Woche auch wieder sieben Einsätze der Mobilen Impfteams (MIT) mit rund 300 Impfungen im Kreis Neuwied geplant. Gerade bei den Impfquoten in Einrichtungen, die durch die MIT betreut werden (z.B. Seniorenheime), ist der Kreis Neuwied überdurchschnittlich gut aufgestellt.

Landrat Achim Hallerbach betont, dass der „Internationale Tag der Pflege“ eine gute Gelegenheit ist, die Situation der Pflegefachkräfte als einem der größten Leistungserbringer im Gesundheitssystem zu beleuchten, auf ihre Situation aufmerksam zu machen und den vielen Pflegefachkräften für ihren beherzten und überaus engagierten Einsatz Danke zu sagen. Nicht nur ihnen: Auch dem ärztlichen Fachpersonal, den Menschen in der Gesundheits- und Krankenpflege. Sie alle haben in den vergangenen 15 Monaten Außergewöhnliches geleistet. Neben Wertschätzung und Anerkennung braucht es nun aber vor allem gute Arbeits- und Rahmenbedingungen für diese bedeutungsvolle gesellschaftliche Aufgabe.