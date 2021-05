Veröffentlicht am 13. Mai 2021 von wwa

REGION – Eisbachhütte erstrahlt im neuen Glanz

Der schönste Teil des Wippebachtals erstreckt sich zwischen Fahren (Birken-Honigsessen) und seinem Quellgebiet, das an der L 279 zwischen Katzwinkel und Friesenhagen liegt. Die Straße entlang des Bachs verläuft in einem sanften Gefälle Richtung Wissen und ist besonders bei Radfahrern sehr beliebt. Etwa auf halber Strecke stößt man auf die Eisbachhütte mit ihrem charakteristischen Dreiecksdach als idealer Raststelle für Wanderer und Radler. Leider war die Holzkonstruktion in die Jahre gekommen; die linke Dachseite wies gravierende feuchtigkeitsbedingte Schäden auf. So blieb nichts anderes übrig als sämtliche Bretter zu entfernen. Das Problem ist inzwischen behoben, die Hütte lädt wieder zum Verweilen auch bei Regenwetter ein. In unmittelbarer Nähe weist ein Hinweisschild auf lohnenswerte Ziele in der Umgebung hin.

So gelangt man von hier aus beispielsweise durch das idyllische Eisbachtal zur Langen Bank oberhalb von Hönningen-Elkhausen, die erst vor zwei Jahren von engagierten Bürgern mustergültig erneuert worden ist. (bt) Fotos: Bernhard Theis