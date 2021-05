Veröffentlicht am 12. Mai 2021 von wwa

CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz vom Mittwoch, 12. Mai 2021, um 14:10 Uhr

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit Beginn der Pandemie gab es 147.441 laborbestätigte Infektionen im Land – das sind 763 mehr als am Vortag (146.678). 13.330 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 13.221). 8.408 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 8.392), 3.631 Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben – 2 mehr als am Vortag (3.629). Die landesweite Inzidenz sinkt auf 92,1.