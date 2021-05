Veröffentlicht am 12. Mai 2021 von wwa

RHEINBREITBACH – Nötigung im Straßenverkehr

Dienstagmorgen, 11. Mai 2021, kam es zu einem Vorfall zwischen zwei Verkehrsteilnehmern am Mühlenweg in Rheinbreitbach. Nachdem die 58jährige Pkw-Fahrerin vom Mühlenweg aus auf die B 42 in Richtung Linz abgebogen war, bemerkte sie einen Sprinter hinter sich, der im Anschluss sehr dicht auffuhr, die Lichthupe betätigte und hupte. In der Ortslage Erpel überholte der Fahrer des Sprinters und bremste sein Fahrzeug bis zum Stillstand ab. Letztendlich trafen sich beide Beteiligten auf einem Parkplatz in Linz, wo der 39jährige Fahrer des Sprinters die Frau lauthals beschimpfte, sie habe ihm die Vorfahrt genommen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Quelle: Polizei