Veröffentlicht am 12. Mai 2021 von wwa

WISSEN – Auenlandweg wieder geöffnet – Ordnungsamt kontrolliert Falschparker

Seit Anfang Mai ist der Erlebnisweg Sieg „Auenlandweg“ nahe Wissen wieder für Besucher geöffnet. Die Kreisverwaltung Altenkirchen musste aufgrund der hohen Besucherzahlen und daraus resultierender Wegeschäden Maßnahmen ergreifen.

Besonders an Wochenenden ist der Auenlandweg stark frequentiert. Leider halten sich nicht alle Besucher an die grundsätzlich geltenden Regeln zum Parken ihrer KFZ. Dies gilt für Gäste wie für Einheimische gleichermaßen. Dadurch kam es in den letzten Monaten, insbesondere um Blickhausen, zu Verstößen nach der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO). Der Wanderpfad war an einigen Abschnitten in schlechtem Zustand. Bürgermeister Berno Neuhoff: Im Wald und beim Parken gilt das Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme. Wir freuen uns, dass der Weg so toll angenommen wird, aber aufgrund des Wohngebietes und der vielen Wanderer müssen wir gegenseitig Rücksicht nehmen. Jeder, der nach draußen geht, sollte sich verantwortungsvoll verhalten und die örtlichen Bestimmungen beachten.

Der Landkreis, die Naturregion Sieg und die Verbandsgemeinde Wissen weisen darauf hin, dass insbesondere die Parksituation regelmäßig kontrolliert wird. In der Vergangenheit waren durch Wanderer teilweise Einfahrten zugeparkt oder an der Kreisstraße Autos abgestellt worden. Beides ist nicht erlaubt! Gerade mit Blick auf die anstehenden Sommermonate müssen die Fahrwege und Kreuzungen nicht nur für Krankenwagen und Feuerwehr, sondern auch für große Landwirtschaftsfahrzeuge frei gehalten werden.

Am Auenlandweg stehen zwei Wandererparkplätze mit insgesamt 14 Stellplätzen zur Verfügung. Das Parken außerhalb dieser Stellplätze ist nicht gestattet und wird vom Ordnungsamt geahndet. Unterhalb von Schloss Schönstein gibt es einen weiteren Wandererparkplatz (im Frankenthal an der B 62). Über den blau markierten Natursteig Sieg erreichen Wanderer über die Heubrücke und vorbei an Schloss Schönstein nach ca. 1 km den Auenlandweg problemlos. Dringend zu empfehlen ist die Anreise per Bahn. Ab dem Wissener RegioBahnhof (Wanderbahnhof) führt der gelb markierte Zuweg zum Natursteig Sieg und weiter zum Auenlandweg. Auch ist ein Parken direkt oberhalb der Ortslage von Mittelhof möglich (Parkplatz Betzdorfer Landstraße). Von dort kann man der Kreisstraße mit schönen Aussichten über Hüngesberg bis nach Blickhausen folgen.

Die Naturregion Sieg bittet alle Wanderer, Rücksicht auf die Anwohner zu nehmen und die aktuell geltenden Corona-Regeln einzuhalten. Dass man seinen Abfall wieder mit nach Hause nimmt und dort entsorgt, gilt weltweit – somit auch im Wisserland. Foto: Angelica Hocke