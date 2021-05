Veröffentlicht am 12. Mai 2021 von wwa

KREIS NEUWIED – Neuer Pressesprecher der Kreisverwaltung Neuwied – Landrat Hallerbach begrüßte Ulf Steffenfauseweh zum Amtsantritt

Ulf Steffenfauseweh ist neuer Pressesprecher der Kreisverwaltung Neuwied. Landrat Achim Hallerbach begrüßte den 47-jährigen Neuwieder im Kreishaus zum Dienstantritt und betonte: „Ich freue mich, mit Herrn Steffenfauseweh einen erfahrenen Journalisten gewonnen zu haben, der nicht nur sein Handwerk versteht, sondern auch ein Kenner des Kreises Neuwied ist.“ Steffenfauseweh löst damit Jürgen Opgenoorth ab, der dieses Amt seit 1989 ausübte.

Steffenfauseweh war zuvor 17 Jahre Redakteur bei der Rhein-Zeitung in Altenkirchen und Neuwied. Dort zuletzt in der Position des Chefreporters. Nach dem Abitur absolvierte er zunächst die Banklehre bei der Apotheker- und Ärztebank in Hamburg. Es folgte ein Studium in den Fächern Geschichte, Politik und Publizistik mit dem Abschluss Magister (M.A.). Im Rahmen dieses Studiums fand auch ein Gastsemester an der University of California at Berkeley statt.

Anschließend volontierte er im Verlagshaus Lensing-Wolff (Münstersche Zeitung/Ruhr-Nachrichten) und arbeitete später als Redakteur beim Ahlener Tagblatt.

„Vor allem seine Erfahrungen im Umgang mit den neuen Medien wissen wir zu schätzen. Diese sind in der heutigen Medienlandschaft einfach unverzichtbar geworden“, ergänzte Hallerbach.

Steffenfauseweh ist verheiratet und hat zwei Kinder. Er ist Vorsitzender des Fördervereins der Katholischen Kindertagesstätte in Neuwied-Engers. Ferner ist er Vorstandsmitglied von „Helft uns Leben“. In Neuwied ist er großer Fan des EHC Neuwied.