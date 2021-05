Veröffentlicht am 11. Mai 2021 von wwa

UNKEL – Einbruch in Gartenlaube im Schrebergarten in Unkel

Im Tatzeitraum zwischen Freitag und Montag, 07. bis 10. Mai 2021, brachen Unbekannte eine Gartenlaube in einem Schrebergarten in der Bahnhofstraße in Unkel auf, wo sie diverses Inventar und Unterhaltungselektronik entwendeten. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei