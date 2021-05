Veröffentlicht am 11. Mai 2021 von wwa

BAD HÖNNINGEN – Brand am Bahnhofsgebäude in Bad Hönningen

Montagabend, 10. Mai 2021, meldete eine Zeugin der Leitstelle in Montabaur einen Brand am Bahnhof in Bad Hönningen. Wie die Polizei ermitteln konnte, geriet Unrat und Gestrüpp neben einer Garage am Bahnhof in Brand, der von der Bad Hönninger Feuerwehr schnell gelöscht wurde. Die Ursache des Brandes steht nicht fest, an der Garage entstand ein Schaden durch Verrußung. Die weiteren Ermittlungen wurden zuständigkeitshalber von der Bundespolizei in Koblenz übernommen. Quelle: Polizei