DATTENBERG – Verkehrszeichen in Dattenberg beschädigt und entwendet

In der Nacht zum Sonntag, 09. Mai 2021, wurden in der Ortslage Dattenberg mehrere Verkehrszeichen entwendet und beschädigt. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei