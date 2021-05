Veröffentlicht am 10. Mai 2021 von wwa

UNKEL – Verkehrsunfall in der Einmündung L 252 – B 42

Samstagmittag, 09. Mai 2021, kam es zu einer Kollision zwischen zwei Pkw an der Einmündung L 252 (Bruchhausen) und B 42 in Unkel. Eine 60jährige Frau aus Ockenfels befuhr mit ihrem Pkw die L 252 aus Richtung Bruchhausen kommend und wollte nach links auf die B 42 Richtung Linz abbiegen. Sie übersah den bevorrechtigten Pkw einer 76jährigen Frau aus Unkel, die die B 42 in Richtung Bonn befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrerinnen verletzt und mussten ärztlich behandelt werden. Nach ambulanter Begutachtung konnten sie aus der ärztlichen Obhut entlassen werden. An den Fahrzeugen entstanden erhebliche Schäden. Quelle: Polizei