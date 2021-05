Veröffentlicht am 10. Mai 2021 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: 14 neue Infektionen am Montag – Inzidenz steigt auf 160,7

Die tagesaktuellen Zahlen und Entwicklungen zur Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen von Montag, 10. Mai 2021, um 16 Uhr: Zu Wochenbeginn gibt es im Kreis Altenkirchen 14 neue Corona-Infektionen. Darüber informiert das Kreisgesundheitsamt am Montag. Die Gesamtzahl aller im Verlauf der Corona-Pandemie positiv Getesteten im Kreis steigt damit auf 4.630. Als genesen gelten 4.047 Menschen. Aktuell sind 486 Personen im Kreis positiv auf eine Corona-Infektion getestet. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt gemäß Berechnung des Landesuntersuchungsamtes (LUA) Koblenz entgegen dem derzeitigen Landestrend weiter und liegt nun bei 160,7. Der Wert für das Land sinkt leicht auf jetzt 98,0.

Im Landesimpfzentrum für den Kreis Altenkirchen in Wissen fanden am vergangenen Samstag 310 Impfungen statt, dabei handelte es sich ausschließlich um Zweitimpfungen. Am Sonntag gab es 393 Erstimpfungen, am Montag 263 Erst- und 218 Zweitimpfungen.

Die aktualisierte Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen

Zahl der seit Mitte März 2020 kreisweit Infizierten: 4.630

Steigerung zum 9. Mai: +14

Aktuell Infizierte: 486

Geheilte: 4.047

Verstorbene: 97

in stationärer Behandlung: 38

7-Tage-Inzidenz: 160,7

Impfzentrum Wissen: 17.821 (+656) Erstimpfungen, 8.748 (+528) Zweitimpfungen

Der Überblick nach Verbandsgemeinden

Altenkirchen-Flammersfeld: 1.375/+3

Betzdorf-Gebhardshain: 970

Daaden-Herdorf: 533

Hamm: 484/+4

Kirchen: 682

Wissen: 586/+7