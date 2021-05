Veröffentlicht am 12. Mai 2021 von wwa

SIEGTAL – Mit Jugendkonzept und Homepage durchstarten

Auch in Coronazeiten sind die örtlichen Vereine nicht untätig. So war man auch bei der JSG Siegtal / Heller fleißig und erarbeitete mit den Trainern und Betreuern ein umfassendes Jugendkonzept, an dem man sich in Zukunft orientieren will. Doch nicht nur intern stellt sich die JSG damit neu auf.

Auch in der Öffentlichkeitsarbeit will sich die Gemeinschaft, in der 14 Mannschaften aus den Vereinen SC Scheuerfeld, SV Alsdorf, Sportfreunde Wallmenroth, TUS Freusburg, VFL Kirchen und VFL Wehbach spielen, besser präsentieren. Ein erster, sichtbarer Schritt in diese Richtung ist die neue Homepage des Vereins (jsg-siegtal-heller.de). Übersichtlich und aufgeräumt stellt sich die Jugendspielgemeinschaft vor.

Mario Sahm, Torsten Henseler und Nadja Krepa übernahmen die Koordination beim Erstellen der Seite. „Es war toll, mit welcher Begeisterung und welchem Elan alle Trainer und Betreuer geholfen haben. Hinzu kamen noch Freunde unserer JSG, die uns unterstützten.“

Natürlich findet man hier auch das Jugendkonzept der JSG. Detailliert stellt man hier dar, wie man zukünftig die eigenen Ziele erreichen will. Im Zentrum stehen dabei die Bemühungen, die Kinder und Jugendlichen in ihrer sportlichen und gesellschaftlichen Entwicklung zu unterstützen und in ihren individuellen Möglichkeiten zu fördern. Außerdem heißt es in dem Konzept „Alle Kinder und Jugendliche sollen sich als Mitglieder der JSG Siegtal/Heller im Verein wohlfühlen und mit Begeisterung Sport treiben.“

Foto: Informativ ist die neue Homepage der JSG Siegtal / Heller. Auf dieser Seite findet man Informationen zu den 14 Mannschaften der Spielgemeinschaft und auch das während der Pandemiepause entwickelte Jugendkonzept, an dem man sich in der Zukunft orientieren wird.