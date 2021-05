Veröffentlicht am 10. Mai 2021 von wwa

ROTHENBACH – OBERSAYN – Verkehrsunfallflucht zwischen Rothenbach und Obersayn

Sonntag, 09. Mai 2021, wurde im Rahmen der Streifenfahrt ein erheblich beschädigtes Verkehrsschild (Richtungsschild) vorgefunden. Ein unbekannter Täter wird vermutlich mit seinem PKW aus Richtung Obersayn kommend in Fahrtrichtung Rothenbach gefahren sein, so vermutet die Polizei. Auf Höhe der Einmündung rechts nach Kaden dürfte er aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und in das Verkehrsschild gefahren sein. Es entstand erheblicher Sachschaden. Der unbekannte Täter entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Die Polizeiinspektion Westerburg bittet um Hinweise zu dem möglichen Verursacher. Quelle: Polizei