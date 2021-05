Veröffentlicht am 10. Mai 2021 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Schwedisch auf dem Sofa lernen: Die Kreisvolkshochschule lädt ein

Am Donnerstag, 27. Mai, startet die Kreisvolkshochschule (KVHS) Altenkirchen einen Online-Kurs zum Hineinschnuppern ins Schwedische. Schwedisch ist eine nordgermanische Sprache mit vielen Ähnlichkeiten beispielsweise zum Deutschen und Englischen. Die Sprache ist für deutsche Muttersprachler von der Schrift her in Teilen erschließbar, Aussprache und Sprachstruktur werden im Kurs vermittelt. Geplant sind zunächst sechs Termine, jeweils donnerstags von 18 bis 19.30 Uhr, über die kostenlose Plattform Jitsi. Vor Kursbeginn findet zusätzlich ein Technikcheck statt, um mögliche technische Probleme auszuschließen. Benötigt werden ein PC-Arbeitsplatz mit Kamera und Mikrofon oder einen Laptop mit aktuellem Browser. Wichtig ist ein gut funktionierender Internetzugang. Die Kursgebühr ist gestaffelt und beträgt bei acht Teilnehmenden 30 Euro pro Person. Nähere Informationen oder Anmeldungen: KVHS Altenkirchen, Teil.: 02681-812212, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de.