Veröffentlicht am 9. Mai 2021 von wwa

KATZWINKEL – Verkehrsunfall auf der K 74 – Autofahrerin verletzt

Sonntagmittag, 09. Mai 2021, ereignete sich um 13.30 Uhr auf der Kreisstraße 74 ein Verkehrsunfall, bei dem die 41jährige Fahrerin verletzt wurde. Die Frau war mit ihrem Pkw auf der Kreisstraße 71 aus Richtung Wissen kommend in Richtung Katzwinkel (Mühlental) unterwegs, als sie an der Abzweigung nach Elkhausen nach links abbog und dann mit dem Wagen nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Pkw durchfuhr ein kurzes Wiesenstück und kippte mit der Front in einen Bachlauf, so dass der Pkw hochkant in dem Bachlauf stecken blieb. Wegen auslaufender Betriebsstoffe des Pkw musste die alarmierte Feuerwehr eine Ölsperre in dem Bachlauf errichten. Die Fahrerin wurde vom DRK zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus nach Kirchen gebracht. Der Pkw wurde von einem Abschleppdienst geborgen und abgeschleppt. Quelle: Polizei – Fotos: Bernhard Theis