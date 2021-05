Veröffentlicht am 9. Mai 2021 von wwa

KATZWINKEL – Auffahrunfall in Katzwinkel – eine Person verletzt

Freitagabend, 07. Mai 2021, ereignete sich gegen 20.38 Uhr in der Knappenstraße in Katzwinkel ein Verkehrsunfall, als eine 27jährige Pkw-Fahrerin an der Einmündung Knappenstraße / Wallmenrother Straße auf einen verkehrsbeding vor ihr an der Einmündung anhaltenden Pkw auffuhr. Bei dem Auffahrunfall wurde die 34jährige Fahrerin des haltenden Pkw verletzt und ein in ihrem Pkw befindlicher Säugling wurde vorsorglich zur stationären Beobachtung im Krankenhaus Kirchen aufgenommen. Quelle: Polizei