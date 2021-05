Veröffentlicht am 9. Mai 2021 von wwa

WEITEFELD – Verkehrsunfall zwischen Bagger und Kleinkraftrad

Samstagmittag, 08. Mai 2021, gegen 14:30 Uhr fuhr ein 35jähriger Mann mit seinem Kleinbagger in Weitefeld zunächst auf einem Wirtschaftsweg und bog von diesem nach rechts in die Straße Im Samensgarten ab. Zeitgleich befuhr ein 54jähriger Mann mit seinem Kleinkraftrad die Straße Im Samensgarten von der Ringstraße kommend. Aufgrund der örtlichen Begebenheiten war der Straßenverlauf schlecht einsehbar. Beim Abbiegevorgang – hier galt rechts vor links – übersah der Baggerfahrer das von rechts kommende Kleinkraftrad. Mit der Baggerschaufel erfasste er die linke Motorradseite sowie den linken Unterschenkel des Kradfahrers. Der kam nicht zu Fall, erlitt aber eine tiefe Fleischwunde, die im Krankenhaus versorgt werden musste. Am Motorrad entstand nur geringer Sachschaden. Quelle: Polizei