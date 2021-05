CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – 48 neue Corona-Infektionen von Freitag bis Sonntag – Inzidenz steigt auf 151,4

Veröffentlicht am 9. Mai 2021 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: 48 neue Corona-Infektionen von Freitag bis Sonntag – Inzidenz steigt auf 151,4

Die tagesaktuellen Zahlen und Entwicklungen zur Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen vom Sonntag, 9. Mai 2021, um 13 Uhr): Von Freitag bis Sontag verzeichnet das Gesundheitsamt des Kreises Altenkirchen 48 weitere Neuinfektionen mit dem Corona-Virus: Am Samstag waren es 9, am Sonntag 39. Die Gesamtzahl aller im Verlauf der Corona-Pandemie positiv Getesteten im Kreis steigt damit auf 4.616. Als genesen gelten 4.036 Menschen. Aktuell sind 483 Personen im Kreis positiv auf eine Corona-Infektion getestet. Treiber des Infektionsgeschehens ist weiterhin zum allergrößten Teil der private Bereich, zum Teil sind größere Familienverbände betroffen. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt gemäß Landesuntersuchungsamt (LUA) Koblenz nach einem Rückgang am Samstag auf 134,4 am Sonntag auf 151,4. Der Landeswert betrug am Samstag 96,7, am Sonntag 99,8.

Die aktualisierte Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen

Zahl der seit Mitte März 2020 kreisweit Infizierten: 4.616

Steigerung zum 7. Mai: +48

Aktuell Infizierte: 483

Geheilte: 4.036

Verstorbene: 97

in stationärer Behandlung: 34

7-Tage-Inzidenz: 151,4

Impfzentrum Wissen: 17.165 Erstimpfungen, 8.220 Zweitimpfungen (Stand: 7. Mai)

Der Überblick nach Verbandsgemeinden

Altenkirchen-Flammersfeld: 1.372/+4

Betzdorf-Gebhardshain: 970/+3

Daaden-Herdorf: 533/+5

Hamm: 480/+27

Kirchen: 682

Wissen: 579/+9