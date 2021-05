Veröffentlicht am 9. Mai 2021 von wwa

BERLIN – 50 Jahre Städtebauförderung – auch Erfolg für die Region – Erwin Rüddel begrüßt Unterstützung der Kommunen

Zum 50. Tag der Städtebauförderung erklärt der heimische Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel, dass ihm die Lebensqualität der Menschen in seinem Wahlkreis besonders am Herzen liegt. Dabei spielt die Städtebauförderung eine wichtige Rolle. In jedem Jahr stellt das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat durch Bund und Länder Fördergelder zur Verfügung, die die Kommunen bei der Gestaltung attraktiver sowie nachhaltiger Wohn- und Lebensräume unterstützen sollen.

„Im Rahmen der Städtebauförderung freue ich mich, dass für das vergangene Jahr insgesamt mehr als 2,5 Millionen Euro in neue Projekte in meinen Wahlkreis geflossen sind.

Der Schwerpunkt der geförderten Maßnahmen lag hierbei auf der finanziellen Unterstützung von lebendigen Zentren, damit die Innenstädte auch künftig Orte der Begegnung, des Austauschs und der Identifikation für alle Menschen bleiben können.

„Ich werde mich weiterhin dafür einsetzen, dass Förderungen für meinen Wahlkreis eine nachhaltige Unterstützung darstellen“, erklärt Erwin Rüddel, CDU-Bundestagsabgeordneter, zum 50. Geburtstag der Städtebauförderung.

In den letzten zehn Jahren konnten so knapp 16 Millionen Euro Bundesfinanzhilfen im Rahmen der Städtebauförderung im Wahlkreis Neuwied für Programme genutzt werden, die den Wahlkreis in den Bereichen Lebendige Zentren, Denkmalschutz, Aktive Stadt- und Ortsteilzentren, sozialer Zusammenhalt, Wachstum und nachhaltige Erneuerung sowie vielen mehr noch attraktiver machen konnten. Profitiert haben davon 18 Kommunen.