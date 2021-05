Veröffentlicht am 9. Mai 2021 von wwa

NEUWIED – OB antwortet: Einwohnerfragestunde in Corona-Zeiten

Die Einwohnerfragestunde ist integraler Bestandteil der Ratssitzungen. Diese finden in Zeiten der Corona-Pandemie jedoch unter besonderen Bedingungen statt. Mittlerweile ist die Videokonferenz ein allgemein akzeptiertes Medium für Diskussionen und Beschlussfassungen im Stadtrat. Die Einwohnerfragestunde, die in Neuwied stets zu Beginn der Ratssitzungen auf der Tagesordnung steht, kam dabei zu kurz. Das wird sich ab der kommenden Zusammenkunft des Rates ändern, die für Donnerstag, 20. Mai, anberaumt ist – und zwar erneut als Video-Konferenz.

Bürgerinnen und Bürger können bis zum 18. Mai ihre Fragen und Anregungen an Oliver Schütte von der Stadtverwaltung richten. Er ist unter der E-Mail-Adresse oschuette@neuwied.de zu erreichen. Schütte kümmert sich um die Beantwortung der Mails, leitet die Fragen an die entsprechenden Fachämter und den Oberbürgermeister weiter. Dabei gibt es einige Einschränkungen: Nicht zugelassen werden, wie auch in Präsenzsitzungen üblich, Fragen zu Themen, die in der Sitzung beraten werden sollen. Die Tagesordnung zur kommenden Ratssitzung wird ab Freitag, 14. Mai, im Bürgerinformationssystem der Stadt Neuwied, – https://www.sitzungsdienst-neuwied.de – veröffentlicht. Die Antworten auf alle Fragen trägt Oberbürgermeister Jan Einig zu Beginn der Sitzung am 20. Mai dann öffentlich vor.