HAMM (Sieg) Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Hamm wird 25 Jahre alt

Es sollte eigentlich groß gefeiert werden. Leider machen die Auflagen zur Corona Pandemie die Pläne zum Jubiläumsfest zunichte. Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Hamm (Sieg) e.V. wird am 8. Mai ein Vierteljahrhundert alt. Genau vor 25 Jahren trafen sich gut 50 Personen zur Gründungsversammlung im Feuerwehrhaus in Hamm. Schon damals war der heutige Vorsitzende Dirk Sälzer in einem Initiativkreis der Wehr tätig und erarbeitete mit weiteren Feuerwehrkameraden die Satzung. Zweck des Fördervereins sollte die Verbesserung des Standards und des Ausbildungsstands sein.

Die Gründungsmitglieder verabschiedeten die vorgelegte Satzung und führten die ersten Wahlen durch. In einer geheimen Wahl wurde unter der Wahlleitung von Karl-Ulrich Paul, Erwin Krämer zum Vorsitzenden des Fördervereins gewählt. Zu seinem Stellvertreter wählte die Versammlung Klaus Schumacher. Kassierer wurde Thomas Braunisch, Schriftführer Alexander Müller. Als Beisitzer wurden Rüdiger Mertens, Torsten Müller und Andreas Voigt gewählt. Weiterhin wurde durch die Gründungsmitglieder beschlossen, den Eintrag ins Vereinsregister sowie den Antrag auf Gemeinnützigkeit beim Finanzamt Altenkirchen zu stellen. Beide Anträge wurden noch im Sommer des Jahres 1996 positiv beschieden und der Verein trägt seitdem den Zusatz (e.V.) – „eingetragener Verein“.

In den vergangenen 25 Jahren unterstützte der Förderverein die Hammer Wehr bei umfangreichen Anschaffungen. Von der Schlauchwickelmaschine im Jahr 2001 über eine Übungspuppe (auch Dummy genannt) bis hin zu Fahrzeugen wurden auch Bekleidungsgegenstände, diverse Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen, ein Hochdrucklöschgerät sowie EDV-Ausstattung angeschafft. Zum 100jährigen Jubiläum konnte der Feuerwehr im Jahre 2009 ein Kommandowagen übergeben werden. Die große Anzahl der Fördermaßnahmen ist nur dank der vielen Mitglieder sowie zahlreicher Spenden von Firmen, Banken, Sparkassen und anderen Gönnern ermöglicht worden.

Die Anzahl der Mitglieder schwankte im Laufe der Jahre. Einige Vereinsmitglieder sind verstorben, andere wechselten den Wohnort. Heute werden knapp 200 Personen in der Mitgliederliste geführt. Zu Ehrenmitgliedern wurden Klaus Schumacher und Erwin Krämer ernannt. Klaus Schumacher schied 2014, nach 18 Jahren Vorstandsarbeit als stellvertretender Vorsitzender aus dem Vorstand aus. Erwin Krämer wurde nach 22 Jahren als Vorsitzender ebenfalls Ehrenmitglied des Vereins. Der Dank gilt beiden für die viele Arbeit und die Stunden die sie sich für den Förderverein verdient gemacht haben.

Seit 2018 werden die Geschicke des Fördervereins durch den Vorsitzenden Dirk Sälzer und seinem Stellvertreter Alexander Müller gelenkt. Unterstützt werden die beiden von Fred Engel als Kassierer und Schriftführer Bernd Brenner. Die Beisitzer des Vereins sind Bernd Krauskopf, Christian Templin und Marco Kötz.

„Wir hoffen alle, dass wir die Corona Pandemie zügig in den Griff bekommen und das Jubiläum noch feiern können“, so der Vorsitzende Dirk Sälzer. Gemeinsam mit der Feuerwehr Hamm, die in 2021 auf 112 Jahre zurückblicken kann, möchte man einen Tag der offenen Tür im Spätsommer ausrichten. Dort sollen auch die beiden neuen Fahrzeugen der Feuerwehr, eine Drehleiter und ein Mehrzweckfahrzeug, ihrer Bestimmung übergeben werden. (alm) Fotos: FdFFH