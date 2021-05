Veröffentlicht am 7. Mai 2021 von wwa

STAUDT – Geschwindigkeitsmessungen in Staudt

Aufgrund von Bürgerbeschwerden führte die Polizeiinspektion Montabaur an zwei aufeinanderfolgenden Tagen Geschwindigkeitsmessungen in der Hauptstraße in Staudt mit einer Laserpistole durch.

Am Dienstag, 04. Mai 2021, wurde ab 17:30 Uhr gemessen und von den 125 durchfahrenden Fahrzeugen waren acht zu schnell unterwegs. Der Tagesschnellste fuhr 69 km/h, also 19 km/h zu schnell, alle anderen Überschreitungen lagen im einstelligen Bereich.

Bei der Messung am Mittwoch, 05. Mai 2021, ab 11:30 Uhr hielten sich erfreulicherweise alle Fahrzeugführer/innen an die vorgeschriebene Geschwindigkeit von max. 50 km/h.

Die Polizeiinspektion Montabaur führt die Kontrollen in unregelmäßigen Abständen fort. Quelle: Polizei