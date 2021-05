Veröffentlicht am 8. Mai 2021 von wwa

WALLMENROTH – Jugendliche „Macht mit!“

Mit Unterstützung des Sportvereins und einer Einzelhandelsaktion hat die Ortsgemeinde einen neuen Basketballkorb erhalten. Ortsbürgermeister Wäschenbach will die Jugendlichen und Kinder bei der Frage miteinbeziehen, wo der Basketballkorb aufgestellt werden soll. Sie seien es, die am besten wissen, wo der Korb optimal genutzt werden kann. Deswegen freue man sich über ihre Anregungen und Ideen für die Anbringung des Korbes. Mögliche Orte wären z.B. die Grube Rosa, der Vorplatz der Turnhalle oder bei dem Bauwagen beim Sportplatz. Falls sie Ideen zu weiteren Orten haben, können sie diese natürlich auch gerne an den Gemeinderat weitergeben.

Ortsbürgermeister Wäschenbach: „Macht mit, beteiligt euch, meldet euch gerne unter Facebook, Instagram, Mail an jugendtreff@wallmenroth.de oder die Homepage www.wallmenroth.de.