Veröffentlicht am 6. Mai 2021 von wwa

BENDORF – Unfallflucht am Sparparadies in Bendorf

Donnerstagnachmittag, 06. Mai 2021, kam es in der Hauptstraße in Bendorf zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Während der Geschädigte im Sparparadies einkaufte, touchierte der unbekannte flüchtige Fahrer den rechtsseitig in Längsaufstellung zur Fahrbahn parkenden PKW und verursachte an dessen Frontstoßstange einen Sachschaden. Wer kann Hinweise geben? Quelle: Polizei