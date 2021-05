Veröffentlicht am 7. Mai 2021 von wwa

KIRCHEN – MUDERSBACH – CDU-Kirchen sieht Windkraftpläne mit Sorge

Mit großer Sorge hat die CDU in der Verbandsgemeinde Kirchen die Pläne der SPD-geführten Landesregierung zur Kenntnis genommen, die Windkraft in Rheinland-Pfalz großflächig auszubauen. Dieses Ziel ist im Entwurf der Koalitionsvereinbarung genannt, die in dieser Woche in Mainz vorgestellt wurde. Offenbar wolle die künftige Landesregierung auch geschützte Flächen für Windkraft freigeben, die bisher tabu waren.

CDU-Gemeindeverbands-Vorsitzender Christian Ruf befürchtete im Rahmen einer digitalen Sitzung, dass jetzt auch wieder die Bereiche des Höh- und Giebelwaldes und des Wildenburger Landes als Standorte für Windkraft infrage kämen. Das widerspreche aber dem ausdrücklichen Bürgerwillen. Bereits in der Vergangenheit sei durch Bürgerproteste und klare Positionen von Bürgerinitiativen deutlich geworden, dass man in der Verbandsgemeinde Kirchen nicht die Zerstörung von Natur und Umwelt durch monströse Windräder möchte.

In der Diskussion wurde auch klar, dass die CDU für Klimaschutz ist. Allerdings könne man nicht einerseits auf die Bedeutung des Waldes bei der Erderwärmung als CO2-Speicher hinweisen, um diesen dann für Windräder zu zerstören. Gerade in der Verbandsgemeinde Kirchen gebe es zahlreiche Flächen, die für den Artenschutz besonders wertvoll seien. Diese gelte es deshalb zu schützen.

CDU-Bürgermeister-Kandidat Michael Conrad sprach sich in der Runde für einen „Klimaschutz mit Augenmaß“ aus, zum Beispiel durch Energieeinsparung. Das weltweit wichtige Thema müsse man auch in der Verbandsgemeinde Kirchen angehen. Er halte jedoch nichts von purem Aktionismus, sondern setze sich für Gespräche mit Fachleuten vor Ort aus, um ausgewogene Konzepte zu entwickeln. In der Verwaltung könne dazu durch Energieberatung Hilfe gegeben werden. Vor allem müssten die Menschen und die Wirtschaft eingebunden und mitgenommen werden. Nur wo Akzeptanz, Konsens und Innovation erreicht würden, seien letztlich sinnvolle Maßnahmen umzusetzen.