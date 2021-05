Veröffentlicht am 12. Mai 2021 von wwa

OBERBIEBER – Rodungsarbeiten: Sperrung der L 260

Die Friedrich-Rech-Straße/L 260 ist am Mittwoch, 19. Mai, teilweise nicht befahrbar. Zwischen dem Ortsausgang Oberbieber und der Auf-/Abfahrt B 256 werden beide Fahrtrichtungen gesperrt. Grund hierfür sind dringende Rodungsarbeiten in Höhe des GSD Seniorenheims Oberbieber. Die Zufahrt zum Seniorenheim sowie zu den Grundstücken an Wingertsbergstraße und Am Hasenberg ist uneingeschränkt möglich. Die Ordnungsabteilung der Stadtverwaltung Neuwied bittet um Verständnis für diese vorübergehende Einschränkung.

Zur Grafik: Der rot markierte Abschnitt der Friedrich-Rech-Straße / L260 wird am 19. Mai in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Quellenangabe: ©GeoBasis-DE / LVermGeoRP (Jahr des Datenbezugs), dl-de/by-2-0, http://www.lvermgeo.rlp.de [Daten bearbeitet]