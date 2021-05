Veröffentlicht am 17. Mai 2021 von wwa

KREIS NEUWIED – Verlegung der Müllabfuhr an Pfingsten und Fronleichnam

Wie im Abfuhrkalender bereits veröffentlicht, verschiebt sich die Müllabfuhr wegen Pfingstmontag, 24. Mai in der gesamten Woche auf den jeweils nachfolgenden Tag. Weiterhin wird die Müllabfuhr wegen Fronleichnams am Donnerstag, den 3. Juni und Freitag, den 4. Juni auf den jeweils nachfolgenden Tag verlegt. Elektronische Unterstützung bei der Erinnerung an die Abfuhrtermine gibt es auf der Webseite der Abfallwirtschaft. So finden sich unter www.abfall-nr.de/app.htm die Download-Links zum kostenlosen „Müllwecker“, einer Smartphone-App mit individuell einstellbarer Erinnerungsfunktion. Auch kann jederzeit ein persönlicher Abfuhrkalender unter www.abfall-nr.de/meinkalender/ heruntergeladen werden, der nur die Abfuhrtermine an der eigenen Adresse auflistet. Diese Termine lassen sich dann per Mausklick in alle gängigen elektronischen Terminkalender integrieren. Weitere Informationen unter Tel. 02631/803-308 bei der Abfallwirtschaft Landkreis Neuwied AöR.