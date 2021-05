Veröffentlicht am 11. Mai 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN – „Angesagt statt abgesagt“ – Digitales Azubi-Speeddating: Per Video-Call zum Ausbildungsplatz

Unter dem Motto „Angesagt statt abgesagt“ lädt die IHK-Regionalgeschäftsstelle in Altenkirchen, die Agentur für Arbeit Neuwied und die Wirtschaftsjunioren Sieg-Westerwald e. V. zu einem digitalen Azubi-Speeddating ein. Nutze die Chance am Dienstag, 18. Mai 2021, digital von 15 bis 18 Uhr.

Über 20 Unternehmen aus verschiedenen Branchen freuen sich über viele Bewerber/innen, die auf der Suche nach geeigneten Ausbildungsplätzen oder einem dualen Studium sind.

Bewerber/innen bekommen beim Azubi-Speeddating die Möglichkeit, in 10minütigen Gesprächen Unternehmen und Ausbildungsberufe kennenzulernen. Die Gespräche werden vorab online vereinbart und digital als Video-Call durchgeführt. Das Azubi-Speeddating richtet sich an Personen, die sich für eine Ausbildung oder ein duales Studium für 2021 und 2022 interessieren.

Eine Liste der teilnehmenden Unternehmen sowie die erforderliche Anmeldung, die bis zum 11. Mai 2021 möglich ist, sind verfügbar unter ihk-koblenz.de/azubispeeddating.

Bei Fragen stehen gerne bereit: IHK Koblenz / Lars Lettau / Lettau@koblenz.ihk.de. Agentur für Arbeit Altenkirchen / Carolin Zöller / Carolin.zoeller@arbeitsagentur.de