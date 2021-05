Veröffentlicht am 10. Mai 2021 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Aus eigener Kraft: Die Marte-Meo-Methode – Fortbildung für pädagogische Fachkräfte aus der Kindertagesbetreuung startet online

Im Rahmen des aktuellen Fort- und Weiterbildungsprogramms für pädagogische Fachkräfte aus der Kindertagesbetreuung bietet die Kreisvolkshochschule (KVHS) Altenkirchen ab Mittwoch, 19. Mai, nun zum vierten Mal den Grundkurs „Marte Meo Practitioner“ in Altenkirchen an.

Marte Meo, vom Lateinischen „mars martis“ abgeleitet – bedeutet so viel wie „etwas aus eigener Kraft erreichen“. Das drückt auch den zentralen Gedanken der Methode aus. Marte Meo richtet den Blick auf die zwischenmenschlichen Interaktionen, die die Entwicklung, das Lernen und das soziale Miteinander begünstigen. Entwickelt wurde die Methode von Maria Aarts aus Eindhoven bereits in den 70er Jahren und wird in fast 50 Ländern weltweit eingesetzt. Im Zentrum der Marte-Meo-Methode steht die Nutzung des Mediums Video. Marte Meo nutzt die Informationen der Bilder und liefert entlang so genannter Checklisten ganz konkrete Informationen, welches kommunikative Verhalten die Entwicklung von Kindern unterstützt und daher verstärkt werden kann.

Die Weiterbildung unter der Leitung von Sandra Schmidt richtet sich an pädagogische Fachkräfte und umfasst insgesamt sechs Kurstage. Der Kurs startet angesichts der Corona-Pandemie online. Die Teilnahme kostet 350 Euro. Interessenten können sich bei der Kreisvolkshochschule Altenkirchen informieren oder anmelden Tel.: 02681-812211, Email: kvhs@kreis-ak.de. Hier ist auch das komplette Fortbildungsprogramm für Erzieherinnen und Erzieher 2021 erhältlich.