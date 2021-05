Veröffentlicht am 8. Mai 2021 von wwa

WISSEN – Blutspendeaktion in Wissen gut angenommen

Auch nach der jüngsten Blutspendeaktion der Rotkreuzbereitschaft Wissen kann von einem großen Erfolg gesprochen werden. Denn gerade in schwierigen Zeiten ist der Bedarf an Blut enorm groß. In Wissen nahmen insgesamt 121 Spender teil, acht davon zum allerersten Mal, was ein besonderes Lob verdient.

Als Lokalität stand erneut das heimische Kopernikus Gymnasium zur Verfügung, wofür sich die Bereitschaft ausdrücklich bedankte. Im Einsatz waren insgesamt acht ehrenamtliche Helferinnen und Helfer an den verschiedenen Stellen wie Voranmeldung, Verbändeanlegen usw. Als kleine Aufmerksamkeit und Dankeschön gab es am Schluss noch Süßigkeiten für die Spender.

Im gesamten Kreis Altenkirchen wurden übrigens bis heute im laufenden Jahr sechs Spendentermine durchgeführt. Dabei gaben 806 Frauen und Männer, darunter 35 Erstspender, unentgeltlich einen halben Liter des Lebenssafts ab. Weiterhin teilte Daniel Hoffmann, Referent für Öffentlichkeitsarbeit beim DRK-Blutspendedienst West mit, dass täglich etwa 15.000 Blutspenden für die Versorgung von kranken und verletzten Menschen in Deutschland benötigt werden. In Wissen hat man dazu die nächste Gelegenheit am Freitag, 25 Juni, wiederum ab 17 Uhr im Gymnasium. (bt) Fotos: Bernhard Theis

Fotos: Der Birken-Honigsessener Gerhard Demmer ist beim Blutspenden ein „alter Hase“. Umsorgt wird er hier beim jüngsten Termin im Wissener Gymnasium von den Rotkreuz-Helfern Carsten Henn und Dirk Rödder.