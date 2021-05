Veröffentlicht am 6. Mai 2021 von wwa

NEUWIED – Deichuferpromenade: Chance für mobile Gastronomie – Verwaltung sucht Betreiber temporärer Verkaufsstände

Die neu gestaltete Deichuferpromade erfreut sich wachsender Beliebtheit. Um die Attraktivität noch zu steigern, möchte die Stadtverwaltung dort Spaziergängern, Radfahrern und Flaneuren neben dem Biergarten ein weiteres gastronomisches Angebot machen. Dazu sucht sie Betreiber temporärer Verkaufsstände, die Kaffeespezialitäten, Eis und/oder Snacks verkaufen möchten.

„Die neu geschaffenen Sitzbänke und die große Freitreppe am Rhein laden zur Entspannung und Erholung ein, auch der Fahrradweg entlang des Deichs wird gern genutzt“, sagt Petra Neuendorf, die Leiterin des Amts für Stadtmarketing. „Ein kleines mobiles Coffeebike oder ein dreirädriges Rollermobil, eine sogenannte Ape, dienen zur weiteren Belebung des Areals.“

Wer also den Erholungssuchenden an der Neuwieder Deichuferpromenade ein mobiles gastronomisches Angebot machen möchte, kann sich ab sofort um eine Genehmigung bewerben. Zu beachten gibt es nur wenige Rahmenbedingungen: So muss der Stand jederzeit ohne großen Aufwand bewegt werden können, anfallenden Müll gilt es privat zu entsorgen. Um ein einheitliches und transparentes Bewerbungsverfahrens zu garantieren, hat die Stadt Neuwied eigens Bewerbungsformulare und Vergaberichtlinien entwickelt. Das Interessensbekundungsverfahren läuft bis zum 25. Mai.

Interessenten finden das entsprechende Formular auf der städtischen Homepage unter https://www.neuwied.de/5386.html. Weitere Informationen gibt es unter „Allgemeine Hinweise“ auf dem Bewerbungsbogen. Rückfragen beantwortet Fabienne Mies vom Amt für Stadtmarketing, Tel. 02631 802 279, E-Mail fmies@stadt-neuwied.de.