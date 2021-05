Veröffentlicht am 6. Mai 2021 von wwa

MONTABAUR – Einladung zum Mitspielen im Lauschvisite-Projektorchester

Die Konzertreihe Lauschvisite in Montabaur lädt im Juni zu einem besonderen Mitmach-Projekt ein: Im Westerwälder-Soundpainting-Orchester können interessierte und abenteuerlustige Hobby-Musikerinnen und -Musiker gemeinsam neues Entdecken. Soundpainting ist eine durch Handzeichen gestaltete Form der angeleiteten Improvisation. Ohne besondere Vorbereitung und ohne Notenkenntnisse können SpielerInnen verschiedener Niveaus miteinander experimentell musizieren. Unter Anleitung der Soundpainting-Pädagogen Stefan Kohmann (Montabaur) und Sabine Vogel (Berlin) erarbeitet das Projektorchester ein Konzertprogramm, das am 13. Juni im Rahmen der Konzertreihe Lauschvisite präsentiert wird. Das Westerwälder-Soundpainting-Orchester wird vom Förderprogramms MusikVorOrt des Bundesmusikverbands Chor und Orchester gefördert. Eingeladen sind Musiker/innen aus der Region zwischen 16 und 66 Jahren. Alle Instrumente und auch Sänger/innen sind willkommen. Die Teilnahme ist kostenlos, es wird die Teilnahme an allen Probenterminen vorausgesetzt (6., 11., 12., 13. Juni). Anmeldung bis 15. Mai. Details finden sich unter www.lauschvisite.de.

Foto: Sabine Vogel (c) Michael Miethe