Veröffentlicht am 6. Mai 2021 von wwa

RETTERSEN – Hierzuland in Rettersen – am 18. Mai (ca. 19:10 bis 19:25 Uhr) in der SWR Sendung „Hierzuland“

Rettersen liegt im „Hohen Norden“ von Rheinland-Pfalz, im Westerwald, unmittelbar an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen. Vier Ortsteile hat die Gemeinde und dazwischen jede Menge Grün. Und auch die Menschen in Rettersen sind naturverbunden, wie Bürgermeister Norbert Anhalt etwa. Er ist ein Zugezogener, der in Rettersen seine Frau fand – und die hatte auch gleich ein Haus ganz nach seinem Geschmack. Mit einem Riesengrundstück, durch das ein Bach fließt und auf dem sein Damwild äsen kann.

Die freilebenden Tiere im Wald rund um Rettersen sind das Metier des pensionierten Försters Jürgen Römer. Der hat auch ein Herz für die Wölfe, die mittlerweile hier wieder heimisch geworden sind. Eine Zuneigung, die nicht alle Menschen in Rettersen teilen – die Landwirte fürchten um ihr Vieh auf den Weiden.

Familie Badermann hat in ihrem Haus auch wilde Tiere zu Gast, die sind ihr aber hochwillkommen: Seit zwanzig Jahren nisten und brüten in ihrem Dachgiebel Turmfalken. Auch die Badermanns sind Zugezogene, sogar ihr Haus brachten sie mit nach Rettersen. Der Fachwerkbau aus dem Neunzehnten Jahrhundert stand ursprünglich in einem anderen Dorf, wurde dann zerlegt und in Rettersen neu aufgebaut. So ganz fertig sind sie damit auch nach zwanzig Jahren noch nicht, an so einem alten Schmuckstück gibt es immer was aufzupolieren… Autor Lutz Näkel