CORONA – LANDKREIS NEUWIED – 29 neue Corona- Infektionen und ein weiterer Todesfall im Landkreis Neuwied – Inzidenzwert 141,1

CORONA – LANDKREIS NEUWIED – 29 neue Corona- Infektionen und ein weiterer Todesfall im Landkreis Neuwied

Der Landkreis Neuwied verzeichnet erneut einen Todesfall. Gestorben ist ein 94jähriger Mann aus Heimbach-Weis. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen liegt bei 29. Dank der sehr erfreulichen Zahlen von Dienstag sinkt der für die Bundesnotbremse maßgebende RKI-Inzidenzwert nun auf 141,1. Aufgrund der heutigen Neuinfektions-Zahlen darf davon ausgegangen werden, dass sich der Inzidenzwert am Donnerstag kaum verändert. Das heißt, dass die Schulen am Montag wieder in den Wechsel-Unterricht zurückkehren. Analog dazu können die Kitas wieder den sogenannten „Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen“ aufnehmen, so die Vorgaben der Bundesnotbremse.

Landrat Achim Hallerbach freut sich über die positive Entwicklung, die eng mit dem weiter zunehmenden Impffortschritt verbunden ist. In diesem Zusammenhang macht er noch einmal deutlich, dass im Oberhonnefelder Impfzentrum alle vom Land gelieferten Impfdosen genutzt werden. „Es wird nichts verschwendet, es werden keine Impfdosen entsorgt“, hält er fest und ergänzt: „Wir haben mittlerweile auch direkten Zugriff auf die Warteliste des Landes, sodass wir hoffentlich zügig die noch ausstehenden Personen der ersten beiden Prioritätsgruppen impfen können“. Hallerbach gibt an, dass auf dieser Liste aktuell noch 17 Menschen der Prioritätsgruppe I und 83 Menschen der Prioritätsgruppe II stehen.