Veröffentlicht am 5. Mai 2021 von wwa

WEHBACH – Michael Conrad besucht Firma Pitthan in Wehbach

Zu einem Informationsbesuch kam der Bürgermeisterkandidat der CDU, Michael Conrad zur Firma Pitthan nach Wehbach. Gemeinsam mit dem CDU-Ortsvorsitzenden Rüdiger Brauer wurde er von Christoph Schlate aus der Geschäftsführung und Prokurist Mario Oswald, dem Leiter der Projektleitung begrüßt. Diese erläuterten, dass ihr Unternehmen im Bereich von Schaltschrankbau, großen Industrieanlagen, modernen Smarthome-Systemen und der Elektroinstallation in Großprojekten der Gebäudetechnik tätig ist. Die Firma Pitthan beschäftigt rund 100 Mitarbeiter in zwei Standorten in Wehbach und Werdohl.

Die Coronakrise geht an dem Unternehmen nicht spurlos vorbei. Vor allem im internationalen Geschäft hat man Einbrüche zu verzeichnen, da man Monteure in vielen Ländern nicht einsetzen kann. Um Corona dennoch zu meistern, hat man sich verstärkt auf die Installation in Krankenhäusern, Schulen und Kindergärten spezialisiert.

Ein Wunsch der Firma Pitthan ist, dass sich heimische Unternehmen besser vernetzen, um dadurch Synergieeffekte nutzen zu können. Ausdrücklich wurde darauf hingewiesen, dass die unter Maik Köhler begonnene Digitalisierung und Bürgerfreundlichkeit der Verwaltung weiter ausgebaut werden müsse. So hoffe man, dass man künftig mit der Verwaltung besser auf digitalem Wege zusammenarbeiten könne, beispielsweise mit der Kfz.-Zulassungsstelle. Auch wünscht man sich als Unternehmen weniger staatliche Bürokratie. So habe man erleben müssen, dass für die Aufstellung eines Werbeträgers mehrere Ortstermine durch Behördenvertreter durchgeführt wurden.

Michael Conrad wies daraufhin, dass er als Jurist selbst in einem großen Wirtschaftsbetrieb arbeitet und somit die Sorgen und Nöte der Unternehmen kenne. Er sagte zu, im Falle seiner Wahl zum Bürgermeister, gemeinsam mit dem Wirtschaftsförderer, ein stetiger Ansprechpartner der Betriebe zu sein und zu helfen, wo dies möglich sei.